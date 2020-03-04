04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı - ÇANAKKALE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Anma programından genel ve detay görüntüler.- Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röportaj.
Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş için Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde anma töreni yapıldı.Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.Etkinlikte konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin, kahramanların kanları ve canlarıyla yoğrulmuş mübarek topraklar olduğunu hatırlattı.Çanakkale destanını yazan kahramanları minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Kaşdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hatıralarını canlı tutmaya gayret gösterdiklerini anlattı.Mehmet Çavuş'la ilgili bilgi veren Kaşdemir, "Çanakkale kahramanlarından biri de Seddülbahir'de çıkarma yapan düşmana karşı elindeki az sayıdaki kuvvetiyle ve az sayıdaki silah ve mühimmatıyla kahramanca karşı koyan Bigalı Mehmet Çavuş'tur. Bigalı Mehmet Çavuş, çıkarma yapan düşmana karşı ilk başta askerleriyle beraber silahıyla karşı koymuş, mukavemet göstermiş, vatan topraklarını savunmuş. Silahı bozulunca silahı bir kenara atıp elindeki istihkam küreğiyle düşmana saldırmış. O da yetmediği zaman taşla, toprakla düşmana karşı müdafaa etmiş büyük bir kahramandır." diye konuştu.Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga ve çevre ilçe ve köylerden çok sayıda kişi katıldı.- Mehmet ÇavuşSeddülbahir Cephesi'nde, çıkarma yapan düşman askerlerine karşı silah arkadaşlarıyla çarpışırken namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatan ve yerden aldığı taşlarla mücadelesini sürdüren Bigalı Mehmet Çavuş, adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmetçikler arasında yer alıyor.Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı ödüllendirmek isteyen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük eratından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası ödülü verilmesini sağladı.Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda 16 yıl askerlik yapan ve 1964 yılında 86 yaşında vefat eden Mehmet Çavuş'un kabri, Biga'ya bağlı Bahçeli köyünde bulunuyor.
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