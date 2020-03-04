'Mendilim Kekik Kokuyor'un Hikâyesi:

"Çanakkale içinde vurdular onu, cebinde kekik kokulu bir mendil..."

Yıl 1915... Amca çocukları 'Hasan' ile 'Yusuf' 15 - 16 yaşlarında iki gençtir. İkisi de kasabanın en güzel kızı 'Elif'e sevdalıdır. Bu aşk üçgeni sürerken savaşın ayak izleri kasabaya kadar ulaşır. 'Hasan' ile 'Yusuf', yüreklerinde 'Elif'in aşkıyla birlikte, Çanakkale savaşına gönüllü asker olarak giden gençlerin arasına katılırlar. Cepheye yaptıkları bu yolculuk sırasında şans eseri kasabalarından hemşerileri olan 'Rüstem Çavuş' ile karşılaşırlar. 'Rüstem Çavuş', çocukları cepheye götürürken Anzak askerlerine esir düşerler. Gençler esir kampında bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da vatanları için her türlü fedakarlığa göğüs gereceklerdir.