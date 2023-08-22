ÇANAKKALE VE İZMİR YANGININDA SON DURUM!

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.