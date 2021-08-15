Antalya ve Çanakkale'de yangın çıktı

AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.