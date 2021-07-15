Çanakkale'nin Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor

AA

İstanbul ve Trakya'dan Marmara Bölgesi'nin güneyine ve Ege'ye gitmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen sürücüler, Gelibolu ve Eceabat ilçesindeki kara yollarını kullanıyor.

Yollardaki hareketlilik nedeniyle önlem alan Eceabat Emniyet Amirliği ekipleri, sürücülere sık sık uyarılarda bulunuyor. Ekipler, trafiğin akışını düzenli bir şekilde sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluktan dolayı araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, tatilcilerin mağdur olmaması için feribot seferlerini saatsiz olarak yapmaya başladı.

Yoğunluk azalıncaya kadar seferlerin doldur boşalt usulüyle devam edeceği bildirildi.