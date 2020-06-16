Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün sözde "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve haklarında "kamuya açık sabit telefon hatlarından arandıkları" yönünde delillere ulaşılan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce Çanakkale, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.