Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

AA

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Havran Kaymakamı Enver Özderin, "Düşman gemilerinin batırılmasına vesile olan, Niğdeli asker arkadaşı Ali ile beraber mermiyi topa süren, Havran'ımızın, ülkemizin önemli değerlerinden Seyit Onbaşı'ya Rabb'im gani gani rahmet eylesin. Bizi de onların torunları olarak onlara layık eylesin." dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da Kovid-19 salgını nedeniyle törenin sade bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.