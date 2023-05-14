Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çanakkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Çanakkale Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.24 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.9 oldu. Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 150.089 oyla yüzde 53.18 - Recep Tayyip Erdoğan: 115.619 oyla yüzde 40.96 - Sinan Oğan: 14.494 oyla yüzde 5.14 - Muharrem İnce: 2.051 oyla yüzde 0.73 aldı. Çanakkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 150.089 oyla yüzde 53.18Recep Tayyip Erdoğan: 115.619 oyla yüzde 40.96Sinan Oğan: 14.494 oyla yüzde 5.14Muharrem İnce: 2.051 oyla yüzde 0.73

Çanakkale Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.55 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 62.8 oranında açıldı. 2023 Çanakkale milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 111.156 oyla yüzde 50.65 - Cumhur İttifakı: 92.222 oyla yüzde 42.03 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.874 oyla yüzde 2.67 - Ata İttifakı: 4.338 oyla yüzde 1.98 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 480 oyla yüzde 0.22 aldı. Saat 21:23 itibarıyla 2023 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 111.156 oyla yüzde 50.65Cumhur İttifakı: 92.222 oyla yüzde 42.03Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.874 oyla yüzde 2.67Ata İttifakı: 4.338 oyla yüzde 1.98Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 480 oyla yüzde 0.22CHP: 76.003 oyla yüzde 34.63AK Parti: 74.034 oyla yüzde 33.74İYİ Parti: 35.153 oyla yüzde 16.02MHP: 15.143 oyla yüzde 6.90ZP: 3.681 oyla yüzde 1.68YEŞİL SOL: 3.603 oyla yüzde 1.64TİP: 2.271 oyla yüzde 1.03MEMLEKET: 2.054 oyla yüzde 0.94YENİDEN REFAH: 2.036 oyla yüzde 0.93BBP: 1.009 oyla yüzde 0.46AP: 657 oyla yüzde 0.30GENÇ: 540 oyla yüzde 0.25ANAP: 444 oyla yüzde 0.20AB: 313 oyla yüzde 0.14TKP: 283 oyla yüzde 0.13HAKPAR: 228 oyla yüzde 0.10MP: 227 oyla yüzde 0.10GBP: 220 oyla yüzde 0.10HKP: 170 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 135 oyla yüzde 0.06YP: 71 oyla yüzde 0.03TKH: 62 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 58 oyla yüzde 0.03