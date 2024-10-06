Ege Denizi açıklarında deprem oldu. AFAD, depremin Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği 6 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu. Verilere göre şiddetli sarsıntının derinliği 24.16 kilometre olarak ölçüldü.