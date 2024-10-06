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        Haberler Bilgi Gündem ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Kandilli ve AFAD duyurdu! 6 Ekim 2024 Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Çanakkale'de deprem! 6 Ekim Kandilli ve AFAD verileri ile Çanakkale deprem büyüklüğü ve merkez üssü

        Son dakika haberi... Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Çanakkale deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:08
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        • 1

          Ege Denizi açıklarında deprem oldu. AFAD, depremin Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği 6 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu. Verilere göre şiddetli sarsıntının derinliği 24.16 kilometre olarak ölçüldü.

        • 2

          SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 15:08'de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.

          4.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Çanakkale ili Ayvacık ilçesi olarak ölçüldü.

          AFAD sarsıntıyı yerin 24.16 kilometre derinliğinde kaydetti.

        • 3

          ÇANAKKALE DEPREM VERİLERİ

          Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

          Büyüklük:4.2 (Mw)

          Tarih:2024-10-06

          Saat:15:08:40 TSİ

          Enlem:39.05056 N

          Boylam:25.82167 E

          Derinlik:24.16 km

        • 4

          ÇANAKKALE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR!

          2. sarsıntı

          Yer: Ege Denizi - [49.15 km] Ayvacık (Çanakkale)

          Tarih:2024-10-06

          Saat:15:16:07

          Derinlik: 18.34

          Büyüklük: 2.4

          3. sarsıntı

          Yer: Ege Denizi - [53.07 km] Ayvacık (Çanakkale)

          Tarih:2024-10-06

          Saat:15:18:55

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 2.3

          4. sarsıntı

          Yer: Ege Denizi - [51.40 km] Ayvacık (Çanakkale)

          Tarih:2024-10-06

          Saat:15:43:28

          Derinlik: 12.34

          Büyüklük: 3.1

        • 5

          Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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