Çanakkale'deki yangın kontrol altında

AA

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyü mevkiinde saat 12.42'de ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine ekipler saat 12.57'de yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, yangına havadan 3 helikopter ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına karadan 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, dozer, trayler, belediye itfaiyesi ile 4'ü teknik personel olmak üzere toplam 60 personel katıldı.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.