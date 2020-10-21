Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesindeki 2 şüpheliye ait evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda; 95 bronz sikke, 15 gümüş sikke, 19 santim uzunluğunda, 13 santim eninde ve 7 santim yüksekliğinde mermer ayak heykeli ile arama dedektörü ve ekipmanı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.