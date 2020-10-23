DHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çan'daki tütün ve tütün mamulleri satışı yapan bir işletme ve deposunda yaptıkları aramada, 1 ton 22 kilogram kıyılmış sarmalık kaçak tütün ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca, 10 bin 200 doldurma sigara, 2 kutu gümrük kaçağı nargile kömürü, 630 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İşletme sahibi, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.