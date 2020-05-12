Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan, Kongo, Orta Afrika ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.