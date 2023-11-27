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        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale'de yıldırım düştü: 4 asker yaralandı

        Çanakkale'de yıldırım düştü: 4 asker yaralandı

        Çanakkale'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nın yer aldığı Nara Burnu'na düşen yıldırım sonucu 4 asker yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:51
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        Çanakkale'de yıldırım düştü: 4 asker yaralandı
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        Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.

        İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.

        AA'nın haberine göre; olay anında bu mevkide bulunan 4 asker yaralandı. Askerlerin 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbiren gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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