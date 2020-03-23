Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Mart arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.