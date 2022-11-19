Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden "TCSG-28" botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.