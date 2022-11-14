Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre, bölgeye giden "TCSG-28" botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.