Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre, bölgeye giden "TCSG-907" ve ''KB-20'' botlarındaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.