Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakalı açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan çeşitli ülkelere mensup 34 kişi karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.