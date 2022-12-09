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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı

Giriş: 09.12.2022 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botlar ve can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "KB-4510" ve "TCSG-6" botlarının ekipleri düzenledikleri 3 operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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