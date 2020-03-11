11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale'de toplu taşıma araçları ve okullar dezenfekte ediliyor
Çanakkale'de toplu taşıma araçları ve okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Çanakkale Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca, il merkezinde sefer yapan 124 toplu ulaşım aracı özel ekiplerce koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlandı.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı mücadele başlattıklarını söyledi.
Durakları, otogarı ve bisikletlerin tutma yerlerini de dezenfekte edeceklerini belirten Gökhan, "Vatandaşlarımızın kullanımı için belediye binamızın girişlerine ve katlarına dezenfektanlar koyacağız. Esnaf odalarının da gerekli çalışmaları yaptığını duyduk. Halkın yoğun olarak gittiği alanlarda, lokantalarda dezenfekte işlemlerini yapacaklarını söylediler. Bu da yetmez, bireysel olarak, vatandaş olarak hepimiz dikkat edeceğiz." dedi.
Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir de her gün binlerce kişinin yararlandığı araçları ilaçlatarak önlem aldıklarını, bu çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
Ayrıca, Gelibolu ilçesindeki tüm okullar da dezenfekte edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, önlem amacıyla okullarda çalışma yaptıklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda ders işleyebilmeleri için okullarımızın tüm bölümlerinin dezenfekte işlemi, temizlik şirketi aracılığı ile başarıyla tamamlanmıştır." diye konuştu.
,Doğan Zelova
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