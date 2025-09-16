Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama - Güncel haberler

        Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

        Çanakkale'de esnafın taşınır, taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen 19 şüpheliden aralarında örgüt liderinin de olduğu 8 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün esnafın taşınır, taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

        Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilerin ikametlerine ve iş yerlerine 12 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 36 fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen 19 şüpheliden örgüt lideri Z.K.Ö., C.Ö., M.D., F.C., S.B., A.T., İ.T. ve S.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 11'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Habertürk Anasayfa