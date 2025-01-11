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        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale'de suç örgütüne 'Arıkovan' operasyonu; 10 gözaltı

        Çanakkale'de suç örgütüne 'Arıkovan' operasyonu; 10 gözaltı

        Çanakkale'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arıkovan' isimli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:58
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        Çanakkale'de suç örgütüne darbe
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        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, yağma suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak’ta 36 ekibin katılımıyla ‘Arıkovan’ operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar maddesi, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsuz boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #Çanakkale
        #Arıkovan operasyonu
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