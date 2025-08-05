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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu

        Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde, patlamamış top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 20:57
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        Çanakkale'de sahilde bulundu! Yetkililer devreye girdi
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        Kepez sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada patlamamış mühimmat fark etti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, olası bir tehlikeye karşı sahil çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan ilk incelemede bulunan cismin top mermisi olduğu belirlendi.

        Güvenlik tedbirlerinin ardından mühimmat, kontrollü şekilde yerinden alındı.

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