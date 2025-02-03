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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

        Çanakkale Lapseki'de evinin önünde tartıştığı şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 04:52 Güncelleme: 03.02.2025 - 04:52
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        Çanakkale'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; evinin önünde, tartıştığı kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan M.A, ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. M.A, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Çanakkale
        #haberler
        #Lapseki
        #Son dakika haberler
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