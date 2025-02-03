Çanakkale'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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AA'nın haberine göre; evinin önünde, tartıştığı kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan M.A, ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. M.A, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.