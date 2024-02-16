Türkiye'de her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. 16 Şubat günü yine birçok il sallandı. Özellikle Çanakkale'de 30'a yakın deprem kaydedildi. Tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 16 Şubat Cuma 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...