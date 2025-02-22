Çanakkale'de Panama bayraklı gemide 750 karton kaçak sigara ele geçirildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, limanda bulunan Panama bayraklı kuru yük gemisinde 750 karton kaçak sigara ele geçirildi
Giriş: 22.02.2025 - 00:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:30
Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan limana 20 Şubat tarihinde Panama bayraklı kuru yük gemisi, ihracat yükü almak üzere boş olarak demirledi.
Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekiplerince gemide arama yapıldı. Yapılan aramada geminin makine dairesine gizlenmiş 750 karton sigara ele geçirildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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