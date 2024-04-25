Çanakkale'de otoparkta otomobil yangını: 52 dairelik bina tahliye edildi

REKLAM advertisement1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir binanın otoparkında bulunan otomobilde çıkan yangın endişeye neden olurken, yayılan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı. Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

52 DAİRELİK BİNA TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ Alev ve dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı ile adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ DHA'nın haberine göre; yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Dışarı çıkan vatandaşlar, itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü. Olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.