Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Şenay Şentürk (20), Sevgi Türk, Fadime Şentürk ve Halit Türk yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Şenay Şentürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.