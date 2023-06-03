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Çanakkale'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale Ayvacık'taki Troya Tüneli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyona arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş: 03.06.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Türk yönetimindeki otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Şenay Şentürk (20), Sevgi Türk, Fadime Şentürk ve Halit Türk yaralandı.

1 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Şenay Şentürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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