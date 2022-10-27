Çanakkale'de ölümlü kaza

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çan istikametinden Bayramiç'e giden Serdar G. idaresindeki otomobil, Bayramiç Çiftlik köyü yakınlarında Ender Yavaş'ın (55) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.