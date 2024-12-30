Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erol Kaymak (56) idaresindeki otomobil, Yenice-Çan yolunda karşı yönden gelen Yılmaz Güney yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaymak'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Erol Kaymak ile hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Kaymak, Çan Devlet Hastanesine, diğer yaralı da Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.