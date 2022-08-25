Çanakkale'de ölümlü kaza

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda araç hakimiyetini kaybeden sürücü öldü.

Gelibolu'dan Eceabat ilçesi istikametine giden M.T. idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra savruldu.

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İhbar üzeine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; hurdaya dönen araçta bulunan M.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.