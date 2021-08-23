Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tavaklı köyü yakınındaki Tepebağlar mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 65 kişiden oluşan ekipler, 3 dozer, 7 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahalede bulundu.

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 6 itfaiye aracıyla destek veriliyor.

Geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.