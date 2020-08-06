GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlere 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 53 personelle müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

,İsmail Özdemir