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        Haberler Gündem Çevre Çanakkale'de orman yangını

        Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor

        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için başlatılan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:43
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        Çanakkale'de orman yangını
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        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

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        #Çanakkale
        #haberler
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