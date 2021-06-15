Çanakkale'de müsilajın rüzgarın etkisiyle kıyıda yoğunlaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kentte etkili olan müsilaj, il merkezi ile sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.

Köpüksü yapıya sahip müsilajın, Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliliği bir ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hızlandırılmış kayıtta, suyun üstünde yüzen müsilajın rüzgarla yavaş yavaş Kordon Boyu sahilinde batıdan gelip kıyıya toplandığı, yoğunlaştıktan sonra marinaya doğru ilerlediği görülüyor.