Çanakkale'de motosiklet kazası: 1 ölü

Çan-Biga karayolu 12. kilometresinde Emeşe-Katrancı köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sezai G. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çan’dan Biga istikametine giden 17 AAD 448 plakalı motosiklet sürücüsü Sezai G. (35) Emeşe-Katrancı köyleri arasında hakimiyetini kaybederek yola savruldu. İHA'nın haberine göre; savrulmanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.