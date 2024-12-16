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        Haberler Yaşam Çanakkale'de koyunun 5 ayaklı doğan kuzusu ilgi çekti

        Çanakkale'de koyunun 5 ayaklı doğan kuzusu ilgi çekti

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricisinin koyunu, 5 ayaklı yavru dünyaya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:45
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        5 ayaklı doğan kuzu ilgi çekti
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz, doğum yapan koyunlardan birinin kuzusunun 5 ayaklı olduğunu fark etti.

        İlk kez bu tür bir olayla karşılaştığını dile getiren Yılmaz, "Ailem de hayvancıydı. Doğuştan beri bu işin içinde olduğum için sürdürme kararı aldım. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık ilk başta ama büyümesi, yürümesi, sağlık durumu çok güzel. Diğer kuzularla eşit şekilde gidiyor. Cenab-ı Rab'bimizin vermiş olduğu nimet dedik. Besleyip, büyüteceğiz ve sürü üyesi yapacağız" diye konuştu.

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        #5 ayaklı kuzu
        #Çanakkale
        #haberler
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