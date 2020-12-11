Çanakkale'de kayıp yaşlı kadın iz takip köpeğiyle yapılan aramayla bulundu

Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde iki gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Ayşe Ok'u tüm aramalarına rağmen bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Roka" ile harekete geçen ekipler, kadının uzaklaşabileceği alanlarda arama çalışmasını yoğunlaştırıldı.

Köyden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Karagöz mevkisinde bulunan Ok'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.