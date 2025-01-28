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        Haberler Gündem Çanakkale'de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu - Güncel haberler

        Çanakkale'de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu

        Çanakkale'de hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuk, jandarma tarafından ormanlık alanda uyurken bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:59
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        Kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu
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        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumkale köyünde 14 yaşındaki B.H.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İz takip köpeğiyle arazide arama yapan ekipler, çocuğu ormanlık alanda uyurken buldu. Sağlık kontrollerinin arından çocuk, ailesine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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