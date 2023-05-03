Çanakkale'de kahvehanede siyaset tartışması: 4 yaralı

Gelenlerin burada slogan atıp barış istediklerini belirttiğini vurgulayan Kılıç, "Ben de 'Barış isteyenler böyle mi yapar? Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz. Bu şekilde mi kabullenir insanlar' dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz. Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki. Darbedilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türk'üm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler biriktirmişler, seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim, hakkımı da savunacağım." diye konuştu.

"Kahvede otururken Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben 'bayanlarla tokalaşmıyorum' dedim. 'Tamam' dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Parti'li olduğumu söyledim, o ana kadar herhangi bir şey yoktu. Sonra bir başkası geldi, ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç, dört kişi saldırdılar. Polisler geldi ortalık sakindi. İkinci defa ise üç, dört arabayla 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale getirdiler."

AK PARTİ ADAYI AYHAN GİDER, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kavgada yaralanan vatandaşları ziyarete giden AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Ayhan Gider ise hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan bu tür olayları tasvip etmediklerini söyledi.

Yaşanan bu olayın Çanakkale'ye de Türkiye'ye de yakışmayan bir olay olduğunu belirten Gider, şunları kaydetti:

"Biz seçim sürecinin güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu akşam Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayının bir kahve ziyaretinde 4 tane vatandaşımız gerek siyasi fikirlerinden gerekse dini saiklerle el sıkmamışlar. Teşekkür ederek, olayı sonuçlandırmak istemişler. Ancak orada grubun içindeki bir kişinin önce sözlü saldırısına daha sonra fiziksel saldırısına maruz kalmışlardır. Olay bu kadarla da kalmamış bu kişiler kahveden uzaklaştıktan sonra 25-30 kişi toplanarak, tekrar kahveye baskın vermişlerdir. Biz, siyaset ve şiddetin, yan yana dile getirilebilecek iki olgu olmadığını biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde, bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar, öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar."

Ayhan Gider, bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde, her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini dile getirenlerin, bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların, sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz. Aklıselimin, iyi niyetin, hoşgörünün temsilcileriyiz. Ne burada ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde buna izin vermeyiz. Ben yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Aldıkları darbeler büyük. Doktorlardan aldığımız bilgi, bu gece müşahede altında kalacaklardır. İnşallah onarılamaz sonuçlarla karşılaşmayız. Emniyet teşkilatımızın da bu gece gereğini yapacağını biliyoruz. Konu adli makamlara intikal ediyor. Ben, partilim veya partilim olmayan, bu olaydan etkilenen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Şiddete şiddet bizim tasvip edeceğimiz, hoş göreceğimiz bir şey değildir. Bunun gereği devlet görevlilerinin işidir. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Hiçbir şüphemiz yok. Tüm adaylara, özellikle cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bu milleti germeyin. Buna hakkınız yok. Üç koltuk için olmayacak yerlere olmayacak tavizler vermeyin. Bu millete bunu yapmaya hakkınız yok."

Gider'e, hastane ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.