Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi.

Tongurlu köyüne giden N.O. (65) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen R.D. (60) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki otomobil takla atarak yolda ters döndü.

Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan R.D., Z.D., N.O., G.U. ve N.O. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.