Çanakkale'de iki hastane "pandemi hastanesi" oldu

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Çan Devlet Hastanesi Çanakkale'deki pandemi hastaneleri oldu.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde belirlenen "pandemi hastaneleri" kapsamında giriş bölümüne çadırlar kurulan hastaneler kentin iki pandemi hastanesi oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmada koronavirüs şüpheli bulunan hastalar ÇOMÜ'ye ve Çan'a getirilecek. Diğer hastalar ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile mevcut diğer hastanelere başvurabilecek.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki hastanenin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini söyledi. Üniversitesi hastanesindeki normal hastaların Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine, buradaki şüpheli hastaların ise üniversite hastanesine nakillerinin yapıldığını ifade eden Şener, şöyle konuştu:
"Üniversite hastanemiz acil servisi girişine iki çadır kuruldu. Burada triyaj, yani ön değerlendirme yapılacak olan çadırlarda ciddi şüphesi olmayan hiç kimse hastane içine alınmayacak. Bu bir tedbir uygulaması. Birinci çadırda hekim dışında genel değerlendirmeyi yapacak olan sağlık personeli görev yapacak. Hasta bu çadırda izlenecek, genel değerlendirmeden sonra fiziki bir muayeneyi gerektirecek durum ortaya çıkarsa yani hasta Kovid-19 şüphelisi olarak görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda da hekim kesin tanı koyması halinde hasta hastaneye tetkik, müşahede yada yatma işlemi için alınacak. Şu an hastanemizde kovid tanılı yada şüphelisi dışında hasta bulunmuyor. Diğer hastaların tamamını devlet hastanesine naklettik. Ayrıca devlet hastanesinde yatan kovid tanısı konmuş yada şüpheli hastaları da buraya naklettik."
Hastaları 3 yatış grubuna ayırdıklarını anlatan Şener, "Biri solunum sıkıntı olmayan ama ateşi olan hastaları genel servise yatırdık. Yarı kritik hastaları ise grup iki hasta grubu olarak ayırdık. Üçüncü grup ise entübe ve yoğun bakım gerektiren hastalardan oluşuyor." diye konuştu.Doç. Dr. Alper Şener, Çan Devlet Hastanesi hariç diğer hastanelerdeki tüm şüpheli ya da tanılı hastaların da ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiğini sözlerine ekledi.
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