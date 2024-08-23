Bunlardan birinin süs bitkileri olduğunu belirten Türkmen, şöyle konuştu: "Buraya bir demonstrasyon bahçesi ve gösteri bahçesi oluşturduk. Şu anda uyum denemelerini sağlıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlarla Çanakkale'deki üretim potansiyelinin ne kadar artırılabilir, hangi bitkilerin bu alana daha iyi adapte olabilir, uyum sağlayabilir onları görüyoruz. Bu önemli bir çalışma. Proje çok güzel ve başarılı geçiyor. Gerçekten hanımların etkisiyle bu başarıldı çünkü bu bir kadın organizasyonuydu. Onların üretimiyle şu an hasat dönemine ulaştık ve görüyoruz ki herkes mutlu, hanımlar mutlu, bizler mutluyuz. Bunu daha geniş alanlara ulaştırarak ihracat potansiyelini yükseltmek amacındayız."