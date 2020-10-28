Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

arapınar'a getirilen gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun naaşı, Sandıklı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Çetmi Mezarlığına getirildi.Burada düzenlenen cenaze töreni sırasında, yakınları, Yarımoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Übeyit Aça, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır, Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oktay Duygun, Gümrük Muhafaza Daire Başkanı Oğuz Serkant Akın, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38),Karabiga'daki limana gelen kömür yüklü gemiyi kontrol etmek için menhol kapağından inmek istediği sırada dengesini kaybederek düşmüştü. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Yarımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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