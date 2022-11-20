Çanakkale'de eğitime fırtına engeli

DHA

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece ve yarın Çanakkale il genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 55 ile 90 kilometre şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirdi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Bunun üzerine Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Valilik açılmasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel, 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiğini duyurdu. Sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.