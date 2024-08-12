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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

        Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Vali Ömer Toraman, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:30
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          Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

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          Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

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          Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

           

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          Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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