Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Vali Ömer Toraman, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor" dedi.
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Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.
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Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
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Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.
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