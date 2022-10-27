Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yenice ilçe merkezinden Sofular köyüne giden Halil Çorak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına devrildi.

Kazada Kezban Çorak hayatını kaybetti, eşi Halil Çorak ağır yaralandı.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Yenice Devlet Hastanesine götürüldü.

Kezban Çorak'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.