Çanakkale'de depremden zarar gören tarihi köy camisi restore edilecek

AA

Kösedere köyünde bulunan ve kayıtlarda yapım tarihi 1874 olarak geçen camide 6 Şubat 2017'de bölgede yaşanan 5,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerde hasar oluştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı hasar tespit çalışmasının ardından cami, duvardaki yıkık ile dış gövdesi ve minaresindeki çatlak nedeniyle ibadete kapatıldı. Köydeki yeni camide ibadete devam edildi.

Köy tüzel kişiliğine ait yapı, tespitlerin ardından Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon programına alındı.

Giriş ve iç bölümdeki ahşap oyma sanatı ile Osmanlı mimarisine ait izler bulunan tarihi cami için proje hazırlandı. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da camiyi "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil etti.

Birinci derece koruma grubuna alınan, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlanan yapıda çalışmaların başlaması bekleniyor.

- "İçeride zarar görebilecek tüm malzemeler buradan çıkarıldı"

Kösedere Köyü Muhtarı Mutlu Yaşar, AA muhabirine, tarihi caminin, tescilin ardından gerekli işlemlerin tamamlanması için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrinin yapıldığını söyledi.

Bu süreçte çevre düzenlemesi dahil restorasyon projesinin hazırlandığını belirten Yaşar, "Bizler de bu sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için kendi çalışmalarımızla kaynak arayışına girdik. İl Genel Meclisi üyelerimizden, İl Özel İdaremizden, dönem valilerimizden bu konuda destek istedik. Sağ olsunlar süreci bizimle takip ettiler." dedi.

Yaşar, caminin yıkılan duvarından ve minareden düşen taşların, çevre güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Tarihi yapının yol güzergahında yer aldığını anlatan Yaşar, konuyu sürekli gündemde tutmaları dolayısıyla en kısa sürede gerekli kaynağın aktarılmasıyla restorasyona başlanacağını öğrendiklerini aktardı.

Camiyi kendi haline bırakmadıklarını vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası binanın yıkılma tehlikesinin de bulunmasından dolayı camide bulunan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar ile yer halılarını ve gerekli malzemeleri buradan çıkarıp depomuza kaldırıp koruma altına aldık. Yani içeride zarar görebilecek tüm malzemeler buradan çıkarıldı. 8 yıl önce göreve geldiğimde camimiz kullanılmaktaydı. İçeride bulunan 100 kadar halı ve kilimi temizletip yıkatmıştık. Onlar da ilaçlanmış halde depoda duruyor. Ayrıca camimizin dış bakımlarını boya ve onarım işlerini yapmıştık. Camimizin temizlik çalışmasını rutin şekilde yapıyoruz ancak yıkılan duvardan rüzgarla içeriye çöpler girebiliyor. Bunu da temizlikle engelliyoruz. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camimizin gelecek kuşaklara bir kültür mirası olarak aktarılmasını bekliyoruz."

- "Bize atalarımızdan bir kültür mirası"

Kösedere sakinlerinden Mehmet Algül de caminin restorasyonuna başlanacağını öğrenince sevindiklerini belirtti.

Algül, "Bu cami, babamın çocukluğundan beri var. Benim çocuklarım gördü, çocuklarımın çocukları da görsün isterim. Bize atalarımızdan bir kültür mirası. En kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​Aytekin Doğan ise caminin depremlerde büyük zarar gördüğünü anlattı.

Tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Doğan, "Yapılan tescil işlemleri ve restorasyon kararı ile büyük bir sevinç yaşadık. Bu tarihi camimiz tescil ile önemli bir kimlik kazandı." dedi.