Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı
Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.